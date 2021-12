Jää kiire tulek raskendas Piirissaare elanike elu

Ligi 30 püsielanikuga Piirissaarel on selle aasta detsembris jää kiire tuleku tõttu elu mõnevõrra raskendatud. Kolm korda nädalas mandri ja Piirissaare vahel regulaarselt sõite tegev Kihnu Veeteede hõljuk on katki, samuti ei jõutud enne jää tulekut tuua kohalikku tanklasse kütust.

Enamasti saab talvisel ajal Laaksaare sadamast Piirissaarde ja tagasi kas mööda ametlikku jääteed või liinisõite tegeva hõljukiga. Sel aastal jääteed aga ei tule, samuti on praegu katki hõljuk, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päris kinni aga kohalikud Piirissaarel siiski ei ole, kuna hädavajadusel saab kasutada Tartu valla hõljukit.

"Eks ta tekitab selle tunde, et ei ole kindlust nii palju. Üks on valla hõljuk, see nüüd töötab ja sellega me teeme hädapärased sõidud ära," ütles saarevaht Toomas Lindjärv.

"Näete isegi, üks kord nädalas käib hõljuk ja kõik. Nüüd post ei käi, ajalehti ei saa. Ma mäletan, kui ma olin noorem, ma sõitsin autoga üle järve, vot kui nii palju oli jääd, sõitsin sõiduautoga üle järve. Oli tee organiseeritud, oli liikumine," rääkis kohalik elanik Kalju.

Alates kolmapäevast saab Piirissaare ja Laaksaare vahel sõita ka mootorsaaniga ja nii iga päev Piirissaarel elavad elanikud autoga läbitava jäätee puudumist suure probleemina ei näe.

"Tead, meil rahulikum, kui keegi ei tule. Ei too meile viirusi. Kui ei pea sõitma kuhugi, siis me istume kodus ja võtame siit poest ja väga rõõm sellest," rääkisid Anna ja Fjodor.

Samas kauba toomist tee puudumine raskendab.

"See on õudne ausalt öelda. Parem ongi jäätee, siis ma sõidan autoga lihtsalt. Aga praegu on lihtsalt raske aeg, liiga raske hõljukiga praegu minna, sa lihtsalt tassid seda kaupa viis korda, sinna-tagasi-autosse-välja-poodi sisse," kirjeldas Piirisaare poodnik Ruslan Iltšik.

"Väga täpselt tuleb oma söögiplaan läbi mõelda, mida jood, mida sööd. Ettearvamatustega tuleb arvestada, väga täpselt tuleb läbi mõelda, väikeste laste puhul veel arsti asjad," ütles Anni.

Sellel aastal jäi jää kiire tuleku tõttu Piirissaare tanklasse ka kütus toomata. Osad kohalikud on seda küll endale varunud, teised tellivad seda poodniku abil mandrilt.

Iltsik on toonud kütust saarele vähemalt 400 liitrit.

"Loomulikult, nagu arvata võite, on tegemist probleemiga. Meile, vanemaealistele, mitte - minul pole vaja kuhugi sõita -, aga noortele küll. Näiteks kalamehed. 1. jaanuarist algab püük. Aga minul ei ole võimalik sõita, sest kütust pole," rääkis Kiira.

Kuigi muresid on talvisel ajal Piirissaarel mitmeid, ütles enamik kohalikest, et seni, kuni kord nädalas saab külastada kohalikku Piirissaare poodi, saadakse hakkama.

"Ma ei näe, et elu sellepärast seisma jääb. See on väike saar, siin on omad võlud, omad valud ja sellega tuleb õppida elama," ütles Jaak.