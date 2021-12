Neljapäev toob lund pisut juurde ja tuul tõuseb

Neljapäeva öö on pilvine. Aeg-ajalt sajab lund, on pinnatuisku. Puhub mõõdukas lõuna- ja kagutuul, rannikul on puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -11, saartel ja läänerannikul kuni -5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on küll pilvine, aga suurema sajuta. Tuul puhub valdavalt lõunast ja ulatub rannikul puhanguti 12 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -8 kraadi.

Päeval on taevas pilves, aga lumehooge vaid üksikuid. Puhub valdavalt lõunatuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul tugevneb kuni 11, puhanguti 16 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul kuni -4, mandril kuni -7 kraadi.

Õhtul aga jõuab saartele tihedam sadu, läheb üle lörtsiks, vastu Läänemerd vihmaks. Õhutemperatuur tõuseb veidi üle 0 ja suureneb jäiteoht. See on ilmatrikkide alguseks.

Aasta lõpus ja uue alguses lõbustab ilm end ühest äärmusest teise kukerpallitades. Liiklejaile on see aga nuhtlus.

Ööl vastu reedet toob madalrõhkkond meile lund, lörtsi, jäävihma, edasi juba vihma. Õhutemperatuur tõuseb üle 0 ja see kõik teeb teed väga libedaks.

Aasta viimane päev jätkub plusspoolel, tibutab ka vihma ja soolatamata kõrvalteed on väga libedad.

Aasta lõpeb ka sulailmaga, pärast keskööd aga on põhja poolt alates külma sissetungi, temperatuuri langust ja põhjakaare tuule tugevnemist oodata.

Aasta esimesel päeval jätkub temperatuuri langus, sajuhood lähevad üle lörtsiks ja lumeks, tuleb tuisku. Teed tõmbuvad jäiseks. Õhtul muutub külm käredamaks.

2. jaanuari öö on rahulik ja käreda külmaga, päev toob lumesaju ja tuisu.