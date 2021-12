Narva Kassituba sai jõuluks suure annetuse

Kassituba on Narva varjupaikadest suurim - endises lasteaiahoones elab ligi 300-pealine kassikoloonia, mis aina kasvab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kasse tuleb juurde kodudest, kus neid enam ei vajata, ja mujaltki.

"Kust me neid ka ei leia. Aiandusühistud, Eesti ja Balti elektrijaamad, endise Kreenholmi Joala vabrik. Vanad inimesed lahkuvad elust ja meile tuuakse selliseid eakaid kasse," selgitas vabatahtlik Dmitri.

Kassitoas on ka kass, kes väidetavalt varem elas linnavalitsuse hoovis. Ta peaks tundma ja isegi mäletama paljusid Narva linnajuhte, sest mõni neist on käinud teda isegi toitmas. Samas, ega tal erilist lootust uuele kodule pole, sest vanu kasse tavaliselt keegi omale ei taha.

Parimad väljavaated uut kodu leida on noortel kassidel. Vanadel jääb üle vaid saatuse üle pahandada. "Ta ei hammusta, ta lihtsalt toriseb. Vaat sellise iseloomuga kass," tutvustas Dmitri üht pahurat kassi.

Detsembrikuud tühja rahakoti ja võlgadega alustanud varjupaigale tuli 12 000-eurone annetus üllatusena. Nii palju raha pole kassidele veel kunagi kogutud.

"See on reaalne abi. Suur tänu. See on väga meeldiv. Siiani toovad inimesed meile sööta. Püüan neile näidata, et see pole müüt, et meil nii palju loomi on," rääkis Dmitri.

Heldest toetusest jätkub varjupaigale veel umbes pooleteiseks kuuks, sest 300 kassi vajavad hoolitsust, ravi ja toitu iga päev.