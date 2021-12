Hugo Boss toob tarnehäirete tõttu tootmise Euroopale lähemale

Saksamaa moefirma Hugo Boss teatas, et tarnehäirete tõttu toob firma oma tootmise Euroopale lähemale. Firma tahab vähendada tootmist Kagu-Aasias.

"Tarnehäired tekitavad meile uskumatuid väljakutseid, kulud kasvavad ja tellimused viibivad," ütles ajalehele Financial Times Hugo Bossi juht Daniel Grieder

"Plaanime suurendada oma Türgi tehase tootmisvõimsust Soovime sinna palgata juurde umbes tuhat töötajat, suurendame nii seal töötajate arvu kolmandiku võrra," ütles Grieder.

Griederi sõnul plaanib firma laiendada oma tooteportfelli. Tahetakse pakkuda rohkem vabaajarõivaid.

Hugo Boss rajas Türgisse Izmiri linna tehase juba 1999. aastal. Firmal on tootmisüksused ka Poolas, Saksamaal ja Itaalias. Hugo Boss teatas, et plaanib lähiaastatel Euroopas tootmist veelgi suurendada. Suur osa tootmisest toimub hetkel Kagu-Aasias, kus on madalad tööjõukulud.

"Meie tulevikustrateegia on toota riideid nende turgude lähedal, kus neid müüakse," ütles Grieder.