Inglismaa avab uue nakkuspuhangu tõttu välihaiglad

Inglismaa avab ajutiselt välihaiglad, et tulla toime uuest koroonapuhangust tingitud patsientide suure hulgaga, teatas riiklik terviseteenistus (NHS) neljapäeval.

COVID-19 nakkusjuhtude arv on Inglismaal omikroni variandi kiire leviku tõttu hüppeliselt tõusnud, kolmapäeval teatati rohkem kui 183 000 juhtumist ööpäevas.

Inglismaa terviseteenistus hakkab püstitama sel nädalal välihaiglaid kaheksa haigla territooriumile Londonis, Bristolis ja Leedsis. Iga välihaigla peaks mahutama umbes 100 patsienti.

"COVID-19 nakkusjuhtude kõrge taseme ja üha kasvava haiglaravivajaduse tõttu rakendab NHS sõjameetmeid," ütles tervishoiujuht Stephen Powis.

Lisavoodid on mõeldud koroonast ja teistest haigustest paranevatele patsientidele, et teha ruumi suurele hulgale koroonahaigetele.

Haiglaravi vajavate koroonapatsientide hulk on hakanud kiiresti kasvama, Inglismaal ületas see kolmapäeval 10 000 piiri, mis on suurim näitaja märtsist alates.