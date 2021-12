Kohus jättis lapsetapja Vassili Otškalenko ennetähtaegselt vabastamata

Otškalenkole mõisteti 1992. aastal alaealise vägistamise katse ja alaealise vägistamise katse varjamise eesmärgil tahtliku tapmise eest surmanuhtlus, mis asendati eluaegse vangistusega.

Praeguseks on Otškalenko viibinud vangistuses 29 aastat.

Kohtu hinnangul näitab see, et Otškalenko on vangistusest kandnud ära 29 aastat vaid formaalsete eelduste täidetust ja tulevaste kuritegude laadi saab prognoosida eeskätt juba toime pandud kuritegude põhjal.

Kohus on veendunud, et Otškalenko ennetähtaegne vabastamine ei ole õigustatud ega põhjendatud.

Otškalenko kuritegude vägivaldsuse raskusaste on aja jooksul suurenenud ning kohtu hinnangul on tema retsidiivsusoht jätkuvalt liiga kõrge ning tema vabanemisjärgsed tingimused ja võimalikud lisakohustused ei maanda seda.

Otškalenko omab praegu ühte kehtivat distsiplinaarkaristust, millest kohus järeldab, et kui ta ei ole võimeline isegi kontrollitud keskkonnas reeglikohaselt käituma, siis kas on ta võimeline seda vabaduses tegema.

Kohus märkis ka, et karistuse mõte ei ole vaid õiguskorra kaitse või süüdimõistetu mõjutamine uusi kuritegusid mitte toime panema, vaid tegemist on ka vastutusega toimepandud kuriteo eest.

Seaduse järgi saab eluaegne vang ennetähtaegset vabastamist taotleda, kui ta on karistusest ära kandnud vähemalt 25 aastat. 2019. aastal kohus Otškalenko ennetähtaegse vabastamisega ei nõustunud.

Otsus ei ole veel jõustunud.