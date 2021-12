Taliban ja Iraan suurendavad USA sanktsioonide tõttu koostööd

1998. aastal tappis Taliban Afganistani põhjaosas kümme Iraani konsulaadi töötajat. Kahe riigi vahel puhkes peaaegu sõda, vahendas The Wall Street Journal.

Iraan aitas 20 aastat tagasi USA-l Talibani režiimi kukutada. Islamiriik hinnangul kujutas Taliban siis ohtu Iraani riiklikule julgeolekule. USA sanktsioonide tõttu ületasid Teheran ja Taliban oma varasemad ideoloogilised erimeelsused.

"Mõlemad riigid teevad üha rohkem koostööd. Neil pole muud valikut," ütles Afganistani ärimees Ghulam Noorzai.

Iraan on Afganistani üks tähtsamaid kaubanduspartnereid. Afganistan on aga Iraani jaoks oluline välisvaluutaallikas. USA sanktsioonide tõttu on Iraan eemaldatud rahvusvahelisest pangandussüsteemist. Pärast Talibani võimuhaaramist, kehtestas USA sarnased sanktsioonid ka Afganistanile.

Iraan säilitas Afganistanis ka oma diplomaatilise esinduse.

"Paljud Iraani ametnikud usuvad, et Taliban on muutunud. Nad on kogenenumad ja saavad aru, et peavad elama koos naabritega," ütles Iraani presidendi kantselei endine nõunik Diako Hosseini.

Talibani ametnikud väidavad samuti, et tahavad varasemad erimeelsused ületada.

"Meil pole probleeme Iraani ega ühegi teise riigiga. Tahame suurendada kaubavahetust Iraani, Pakistani ja Kesk-Aasia riikidega," ütles Herati provintsi kuberner Noor Ahmad Islamjar

Mõlema riigi vahel on endiselt suured erimeelsused. Taliban ja islamiriik võitlevad veevarude pärast. Iraanis tegutsevad ka Afganistanist pärit narkokaupitsejad.

Afganistani ähvardab viimase nelja aastakümne suurim põud. Iraanis toimuvad samuti veepuuduse pärast suured protestid.