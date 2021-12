Colorado maastikupõlengutes võis hävida enam kui 500 kodu

Colorado osariigis kiiresti levivates maastikupõlengutes on kardetavasti hävinud enam kui 500 kodu, teatas neljapäeval kohalik šerifiamet.

"Me teame, et umbes 370 kodu põles maha Sagamore'is. Superioris võis hävineda 210 elumaja," ütles Boulderi maakonnašerif Joe Pelle ajakirjanikele.

Osariigis on põlengute seoses välja kuulutatud hädaolukord.

"Superiori ostukompleks Target põleb. Superiori hotell Element on täielikult tulest neelatud. Soovin rõhutada, et selle tulekahju ulatuse ja intensiivsuse tõttu nii tihedalt asustatud piirkonnas ei imestaks me vigastatute või hukkunute üle," jätkas Pelle.

Ajalehe Colorado Sun informatsiooni kohaselt on meedikud ravinud paljude inimeste põletushaavu ja haiglaravi on vajanud vähemalt kuus inimest.

Telekanalis CBS edastatud kaadritel võis näha põlevat korterikompleksi, mida tuletõrjujad üritasid kustutada.

Ühes suhtlusvõrgustikus Twitter avaldatud videos oli näha tulekahju parklas, mida ümbritsevad puud, põõsad ja rohi olid lausleekides.