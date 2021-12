Ashraf Ghani: ma ei võtnud Afganistanist põgenedes kaasa suurt rahasummat

Ghani sõnul põgenes ta Afganistanist, et vältida pealinna Kabuli hävitamist. Ghani kommenteeris ka süüdistusi, et ta võttis lahkumisel kaasa suure hulga sularaha, vahendas The Times.

"Tahan kategooriliselt kinnitada, et ma ei viinud riigist raha välja. Minu elustiil on kõigile teada, mida ma rahaga teeksin?" väitis Ghani.

Ghani elab nüüd Araabia Ühendemiraatides (AÜE). Kriitikud leiavad, et ta hülgas oma riigi. Ghani sõnul tuli riigist lahkumine talle ootamatult.

"Nõustusin laskma oma naisel riigist lahkuda. Seejärel ootasin autot, mis mind kaitseministeeriumi viiks. Julgeolekunõunik aga hoiatas mind, et kõik tapetakse, kui ma ei põgene. Pidin lahkuma alguses Khosti linna, see aga oli juba langenud. Alles õhkutõusmisel sai selgeks, et lahkume Afganistanist, nii, et see tuli tõesti ootamatult," ütles Ghani.

"Minu elutöö on nüüd hävinud. Ja minust on tehtud patuoinas," lisas Ghani.