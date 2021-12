Iisrael ostab USA-lt kolme miljardi dollari eest sõjatehnikat

Iisraeli kaitseministeerium teatas reedel, et ostab USA-lt 12 Lockheed Martin-Sikorsky helikopterit ja kaks Boeing KC-46 tankimislennukit. Tehingu väärtus on kolm miljardit dollarit.

"See relvahange on osa laiemast programmist, mille eesmärk on tugevdada Iisraeli kaitsejõudude võimekust ja valmisolekut arenevate ohtudega toimetulekuks," teatas Iisraeli kaitseministeerium.

Mais teatas USA, et müüs Iisraelile 735 miljoni dollari eest kõrgtehnoloogilist relvastust. USA kongressi vasakpoolsed demokraadid leiavad aga, et USA peaks võtma Iisraeli suhtes karmima hoiaku.

Iisraeli meedia spekuleerib, et uusi tankimislennukeid võidakse kasutada Iraani tuumarajatiste pommitamisel, vahendas Deutsche Welle.

Iisrael on korduvalt vihjanud, et võtab asjad enda kätte, kui nad leiavad tõendeid, et Iraan läheneb võimele tuumaseadet ehitada.