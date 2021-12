Indias nõuab kohalik naine endale legendaarset Punast kindlust

India suurlinna slummis elav lesknaine Sultana Begum väidab, et on riigi viimase keisri järeltulija. Naise sõnul on ta Delhi Punase kindluse õigusjärgne omanik ja nõuab seda nüüd kohtu kaudu endale.

Begum väidab, et on Mogulite dünastia pärija. Mogulid valitsesid kunagi suurt osa Indiast. Lesknaine väidab, et tema surnud abikaasa oli India keisri Bahadur Shah Zafari järeltulija. Zafar kukutati troonilt 1857. aastal.

Zafar juhtis ebaõnnestunud ülestõusu Briti Ida-India kompanii vastu. Ta võeti vangi ja kompanii konfiskeeris Punase kindluse.

Begum pöördus kaks nädalat tagasi kohtusse ja nõudis kindlust endale. Kohtunikud lükkasid tema avalduse tagasi, väites, et tegemist on ajaraiskamisega, vahendas The Times.

Begumi advokaat Vivek More lubas aga võitlust jätkata. "Kindluse konfiskeerimisega tegid britid keisri perekonnale ülekohut. Nüüd tuleb see viga parandada," ütles More.

Kindlus ehitati 1638. aastal. Tänapäeval tähistatakse seal igal aastal India iseseisvuspäeva.

Begum väidab, et Allahi toel saab ta kindluse lõpuks siiski endale. "Kas te kujutate ette, et keisrite järeltulija peab elama vaesuses? Mul on suur usk kohtusüsteemi ja ma loodan, et kohus toob mulle tagasi hiilguse, mida ma pole kunagi näinud, kuid mis kuulub mulle," ütles Begum.

Moguli dünastia ajal rajati ka Тaj Мahal.