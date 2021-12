Sydney tervitas uut aastat traditsioonilise ilutulestikuga

Paljudes riikides on koroonaviiruse omikroni tüve hirmus kehtestatud aastavahetuse eel uued piirangud inimeste liikumisele ja pidutsemisele. Suurlinnad, nende seas näiteks ka London ja Pariis on aastavahetuse ilutulestiku sootuks ära jätnud või toimub see märksa tagasihoidlikumas vormis.

Aastavahetuse ilutulestik Sydneys Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jaimi Joy