"Aktuaalne kaamera" Tartus ja Tallinnas: kuidas minnakse vastu uuele aastale?

Tallinna vanalinnas oli reede pärastlõunal vaikne. Inimesed rääkisid "Aktuaalsele kaamerale", et eelistavad vana-aastaõhtul olla pigem kodus. Teistest riikidest Eestisse tulnuid meelitas see, et toitlustusasutused on aastavahetusel avatud ka pärast südaööd.

Kella 21 paiku olid inimesed Tartu kesklinnas juba peomeeleolus. Kuna linn otsustas ilutulestikust tänavu loobuda, lasid inimesed ise ilutulestikku. Hiljem võetakse ette ka teekond baaridesse ja meelelahutuskohtadesse.