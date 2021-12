Uus aasta algab lörtsi- ja lumesajuga

Enne südaööd sajab kohati vihma ja mitmel pool on udu. Pärast keskööd muutub sadu põhja poolt alates laialdasemaks ja läheb üle lörtsiks ning lumeks, ühtlasi tuiskab. Mandril võib alguses ka jäävihma sadada. Tuul on muutliku suunaga, ent pöördub pärast keskööd loodesse ja põhja ning tugevneb. Ida-Eestis on külma kuni kaks, läänes sooja kuni kaks kraadi ning teed on libedad.

Uue aasta esimesel hommikul saame lund ja lörtsi lisaks ning kohati tuiskab. Samal ajal saartel ja mandri edelaosas sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt põhjatuul 6-11, puhanguti 14 m/s, mere ligidal tugevamalt. Temperatuur põhja poolt alates langeb ning ulatub nelja miinuskraadini. Teed on endiselt libedad.

Ennelõunal taandub lume- ja lörtsisadu Lõuna-Eesti kohalt aegamisi kagu suunas, paiguti küll veel tuiskab, aga samal ajal põhja poolt alates sadu väheneb ja taevas selgineb. Loode- ja põhjatuul on tugev, aga õhtul nõrgeneb. Plusskraade on päeval veel saartel, aga pärastlõunaks langeb temperatuur kõikjal alla 0 kraadi.

Edasine kulgeb pigem pilviselt ja sajuselt. Pühapäeval on ilm veel talvine, aga nädala alguses tõuseb temperatuur jälle niivõrd, et muudab sademed jäiteks ja lörtsiks.