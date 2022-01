Piirangute leevendamine politsei jaoks töökoormust ei suurendanud

"Politseile oli nagu ikka aastavahetuse öö töine. Meil oli päris palju väljakutseid, nii vägivallaga seotud väljakutseid kui liiklusõnnetusi. Eilsed ilmastikuolud olid ka päris kehvad liikluse vaates. Üldjuhul oli teelt väljasõite ja plekimõlkimisi, kahjuks juhtus ka üks väga raske liiklusõnnetus," rääkis Pärn, viidates, et kesköö ajal hukkus Türi vallas liiklusõnnetuses kaheaastane laps.

Inimesed liikusid Pärna sõnul aastavahetusel küll palju ringi, aga tavapärasega võrreldes midagi märkimisväärset täheldada ei olnud. "Oli töine ja tegus öö politseile," märkis ta.

Hetkel pole ka teada, et oleks ilutulestikuga seoses suuremaid õnnetusi juhtunud. "Ilutulestikku lasti, aga kui võtta tallinna poolt vaadatuna, siis oli öösel suhteliselt sombune ilm ja ilutulestikke kaugele näha ei olnud. Et midagi väga halvasti oleks kuskil olnud, seda infot ei ole," sõnas ta.

Meelelahutusasutuste piirangute ajutine leevendamine politseile ootamatut lisakoormust ei toonud.

"Me ise ka olime natuke hirmunud, et mis hakkab juhtuma. Kogu see pidutsemisenergia on olnud siin pikalt kinni ja järsku vabaneb. Aga tundub, et inimesed oskasid tavapäraselt pidutseda. Oli tülisid, oli vägivallajuhtumeid, aga mitte midagi sellist, et oleks plahvatuslik süütegude kasv olnud tänu sellele, et inimesed pole pikalt väljas saanud pidutsemas käia," rääkis Pärn.

Pärn juhtis tähelepanu, et lõppev nädal oli üldiselt liikluses traagiline. "Lisaks Türi hukkunule oli meil kaks hukkunut veel selle nädala jooksul. Üks oli ka veel enne jõulupühi. Tundub, et pidutsemise aeg ja autoga sõitmine kipub kurbade tagajärgedega lõppema. See nädal oli kolm hukkunuga liiklusõnnetust, mis on igal juhul liiga palju," sõnas ta.