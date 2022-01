"Aktuaalne kaamera" tegi ülevaate uue aasta saabumisest

Kahjuks algas aasta traagilise liiklusõnnetusega, kus sai surma kaheaastane laps ning raskelt viga mitu täiskasvanut. Kui see üliraske õnnetus välja arvata siis möödus öö päästjatele ja politseile nii nagu uusaastaööd ikka.

Raske liiklusõnnetus juhtus südaöö paiku Türi vallas Änari külas, kus sõiduauto Volvo sõitis otsa inimestele, kes esialgsetel andmetel olid teel rakette laskmas. Kokkupõrkes hukkus kaheaastane poiss. Haiglasse viidi neli täiskasvanut. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn ütles, et õnnetus toimus asulate vahelisel sõiduteel. "Milline oli selle sõidukijuhi täpne joove ja kus need inimesed tol hetkel asusid ja mis nad seal parasjagu tegid, see kõik vajab veel täpsustamist," lausus Pärn.

Tallinnas oli öösel palju rahvast väljas ning liiklus tihe. Valter Pärna sõnul tuli politseil lahendada öö jooksul konflikte. Samuti oli lisaks Türi vallas juhtunule ka väiksemaid liiklusõnnetusi. Päästjad käisid kustutamas pürotehnika kasutamisest tekkinud tulekahjusid. Peaaegu pooled väljakutsetest olidki sellised.

"Ühe kortermaja rõdul süttisid rehvid, on kahtlus, et see sai alguse ilutulestiku kasutamisest. Samuti oli põlenguid, kus prügi või ilutulestiku jäätmed olid süttinud," ütles päästeameti vastutav korrapidaja Martin Lambing.



Tallinnas oli mitmeid kohti, kus pealinlased uut aastat tervitasid. Inglirand oli üks populaarsemaid. Rahvas soovis nii lõbusamat meeleolu kui ka paremat tervist.