Paavst Franciscus kutsus üles lõpetama naiste vastast vägivalda

Ta rõhutas, et see, kes teeb naisele haiget, solvab jumalat. Detsembrikuus ütles paavst Franciscus, et mehed, kes on oma naiste suhtes vägivaldsed, on peaaegu saatanlikud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna emad kingivad elu ja naised hoiavad maailma koos, siis peaksime kõik pingutama rohkem emade väärtustamiseks ja naiste kaitsmiseks. Kui palju vägivalda on naiste vastu suunatud! Aitab! Naisele haiget tegemine on solvang jumalale, kes võttis just naiselt meie inimlikkuse. Mitte inglilt ega otse jumalalt, vaid naiselt. Naisena võtab kirik tema laste inimlikkuse," ütles paavst Franciscus.