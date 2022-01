Taani kavatseb muuta riigisisesed lennud 2030. aastaks fossiilkütusevabaks

Taani valitsus on teatanud eesmärgist muuta riigisisesed lennud 2030. aastaks fossiilkütusevabaks.

Peaminister Mette Frederiksen ütles oma uusaastakõnes, et soovib lendamise roheliseks muuta. Siiski tunnistas ta, et lahendused eesmärgi saavutamiseks pole veel paigas.

Taani eesmärk on 2030. aastaks vähendada heitkoguseid 70 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Euroopa tootja Airbus on teatanud plaanist arendada vesinikkütusel töötavaid lennukeid, mis võiksid hakata tööle 2035. aastaks. Siiski on ebaselge, kas tehnoloogia on selle eesmärgi saavutamiseks valmis.

Ka Rootsi on teatanud plaanist muuta oma siselennud aastaks 2030 fossiilkütusevabaks. Selle aasta alguses teatas sealne valitsus kavatsusest kehtestada kõrgendatud saasteainetega lennukitele lennujaamatasud.

Prantsusmaa kavatseb keelata siselennud, kui sama reisi saaks rongiga teha vähem kui kahe ja poole tunniga.