Saksa arstid loodavad, et omikroni levik vähendab haiglate koormust

VLK juhi Michael Weberi sõnul poleks koroonaviirus enam ohuks tervishoiusüsteemile, kui omikron muutuks Saksamaal sama domineerivaks tüveks kui Lõuna-Aafrika vabariigis, Suurbritannias või Taanis ja kui haigus põetakse läbi enamjaolt sama kergelt kui nendes riikides, vahendas Reuters.

Samas on omikroni tüve levikuga Saksamaal viimastel päevadel nakatumiste arv olnud taas tõusuteel, kui detsembris näitas nakatumiste arv pigem langust. Samamoodi on kasvanud intensiivravi vajavate koroonaga nakatunute arv.

Saksa terviseminister Karl Lauterbach jagas Weberi optimismi, öeldes, et omikroni tüvi paistab olema eelmistest tüvedest tervisele ohutum. Lauterbach märkis siiski, et ohus on vanemaealised vaktsineerimata inimesed.

Saksamaal teatati pühapäeval 12 215 uuest nakatunust, viimse seitsme päeva nakatumiste arv 100 000 inimese kohta on nüüd riigis 222,7. Pühapäeval teatati Saksmaal 46 koroonaviirusega surnud inimesest.