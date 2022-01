Pühapäeval tühistati maailmas üle 3600 lennu

Eesti aja järgi pühapäeva pärastlõunaks oli USA-s teatatud juba üle 2100 riiki saabuva, sealt lahkuva või siseriikliku lennu tühistamisest, vahendas Reuters. Lisaks lükati edasi ligikaudu 4000 lennu väljumisaega.

Andmed põhinevad lennuliiklust jälgival netileheküljel FlightAware.com.

Omikroni kiire levikuga on nakatunute arv kasvanud kiiresti ka lennukimeeskondade seas, paljud lennufirmad on pidanud lende tühistama seetõttu, et piloodid ja teised lennukimeeskonnaliikmed on isolatsioonis.

Reutersi andmetel keeldusid paljud lennukimeeskonnad pühadeperioodil ületundide tegemisest, kuigi neile pakuti märkimisväärset lisatasu. Osa lennundusametiühinguid tõid põhjuseks hirmu Covidi ees.

Lennuettevõtetel on pärast seda, kui koroonapandeemia algusaegadel koondati tuhandeid töötajaid, keeruline leida asemele uusi inimesi.

Omikroni levik on mõjutanud USA-s ka teisi transpordivaldkondi peale lennunduse.

USA-s registreeriti laupäeval 346 869 koroonaviirusega nakatunut, koroonaviirusega suri ööpäeva jooksul vähemalt 377 inimest.