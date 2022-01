Esmaspäev tuleb udu, jäite ja jäävihmaga

Esmaspäeval on Ida-Eestis pehme talveilm aeg-ajalt pudeneva lume- ja kohati lörtsiga, Lääne-Eestis sajab peamiselt vihma, mis külmad teepinnad jäitega katab ja libedaks muudab. Mõnel pool tõuseb kõrgeks ka ohtliku jäävihma võimalus.

Öö vastu esmaspäeva tuleb Ida-Eestis mitmel pool lume, Kesk- ja Lääne-Eestis vihma ja lörtsiga, võimalik on ka jäävihm. Mitmel pool tekib udu. Eesti lääneservas on jäidet. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kraadist idas +2 kraadini saartel.

Hommik on Ida-Eestis kohati lume, Lääne-Eestis lörtsi ja vihmaga. Pole välistatud jäävihm. Udu ja jäide laienevad mandrile. Tuul puhub lõunakaarest 2 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib -6 ja +2 kraadi vahel.

Päeval sajab Kesk- ja Ida-Eestis lund ja lörtsi, Lääne-Eestis vihma, püsib ka jäävihma võimalus. Udu ja jäide trügivad veel kaugemale sisemaale. Puhub lõunakaare, saartel ka läänetuul 2 kuni 8, põhjarannikul kagutuul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni null kraad, saartel ja läänerannikul on sooja 1 kuni 3 kraadi.

Teisipäeva öö on mitmel pool vihma ja lörtsiga, idas ka lumega, päev pakub saartelt alates sajust puhkust. Edelasse pöörduv tuul tõstab õhutemperatuuri päeval valdavalt plusspoolele.

Kolmapäeval levib uus lumesadu lõunast põhja ning läheb saartel ja mandri lõunaosas üle lörtsiks. Ilm on Põhja-Eestis miinuskraadidega, lõuna pool on plussid.

Neljapäeval saabub põhjast külm ning süveneb reedel. Sadu muutub kõikjal lumeks.