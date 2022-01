Peterburi kehtestas uued koroonapiirangud

Uute piirangute kohaselt tohivad Peterburis poodidesse ja restoranidesse minna nüüd vaid inimesed, kes on Covid-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või esitanud negatiivse koroonaproovi. Erandiks on esmatarbekaupu müüvad poed ja apteegid, kuhu tohivad endiselt minna kõik inimesed.

"On hea, et uute piirangute kehtestamine ei langenud vähemalt aastavahetusele," ütles infoagentuurile AP restorani Monkey Gastrobar tegevjuht Oleg Maslõgin.

Tegevjuhi sõnul on hea, et võimud andsid restoranidele ja baaridele veidi hingamisaega. "Siiski on halb, et uued piirangud kehtestati jaanuaris," jätkas Maslõgin. "Jaanuar on niigi aeg, mil restoranide külastatavus langeb 20-30 protsenti ja koroonatõendi kohustus lisab sellele omaltpoolt veel 50-60 protsenti."

Ta tunnistas, et ei näe neis tingimustes restorani lahtihoidmisel erilist mõtet.

"Ehk on see üks neist meetmetest, mis peaksid panema inimesi vaktsineerima minema?" ütles restoranikülastaja Aljona. "Nii ehk kasvaks vaktsineeritute hulk ja me ei näeks edaspidi enam selliseid koledaid epideemiaid."

Esialgu oli linnavalitsusel plaanis kehtestada uued piirangud juba detsembri alguses. Siis aga otsustas linnavalitsus vastu tulla restoranipidajatele ning mitte jätta neid ilma aastavahetuse tuludest.

Venemaal on just aastavahetus restoranide jaoks üks suurima tuluga perioodidest.

Venemaal on ametlikult tuvastatud ainult 100 koroonaviiruse uue omikronvariandi juhtu. Meditsiinieksperdid kardavad omikronvariandi plahvatuslikku kasvu pärast pühade lõppu.

Vaktsineeritud on Venemaal 51 protsenti elanikest. Valitsus tahab vaktsineerimist oluliselt kiirendada ning propageerib just Sputnik V-d ning teisi kodumaiseid koroonavaktsiine.