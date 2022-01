Kagu-Eesti väikesed turismiettevõtted vajavad jätkuvalt riigi tuge

Kagu-Eesti turismiettevõtted on pidanud kohanema mitme aasta jooksul erinevate koroonapiirangutega. Kuigi viimastel aastatel on siseturism hoogustunud, on osa väikettevõtteid saanud oma tegevust jätkata riigi toetuse abil.

Nii nagu paljudes turismiettevõttes, nii ka Taevakojas olevas puhkekeskuses on suurimaks probleemiks saanud töötajate ülekoormatus, kinnitas Taevaskoja Puhke- ja Turismikeskuse tegevjuht Triinu Vähi.

"Esimene aasta oli meie ellujäämise võti ikkagi riigitoetus, see aitas kaasa palju ja me suutsime selle esimese aasta üle elada. Teise aasta toetus oli kordades väiksem võrreldes meie käibelangusega, aga täna oleme me pidanud kokku hoidma personali arvelt. Et meil kõigil, kes me siin igapäevaselt töötame, on "kriimsilma seitse ametit", teeme kõike koristusest alustades ja lõpetades ettevõtte juhtimisega," rääkis Vähi.

Rõuge Tindioru turismitalus on pandeemia ajal hakkama saadud ilma riiklike toetusteta. Siseturistide arvu kasv ning piirangute tõttu tegevuse ümberkorraldamine on aidanud neid viimased aastad edasi tegutseda, ütles Rõuges Tindioru talu pidav Alar Johanson.

"Me oleme kõik siin kaks pool aastat harjunud selle asjaga ja täna tundub juba üsna igapäevane see, me oleme üsna kiirelt need asjad endale selgeks teinud ja kliendid on ka kõik ära harjunud sellega," märkis Johanson.

"Nad teavad, mis neid ees ootab ja üldiselt meie koht ei ole nii suur, et ma peaksin analoogselt suurte hotellidega vastavalt neid piiranguid nii ja naapidi tegema. Me rendime terve hoone välja ja kliendid ise teavad, mis nad seal teevad. Nad puutuvad ainult isekeskis kokku."