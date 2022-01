Leedu politoloogid ennustavad konfliktiderohket aastat

Vilniuse Ülikooli Rahvusvaheliste Suhete ja Poliitika Instituudi professori Aine Ramonaite hinnangul on üks alanud aasta suursündmusi kohalikud valimised. "Valitsusparteid on rahulikud, nende arvates pole kampaaniaga kiiret," ütles Ramonaite LRT-le. "Küll on kohalikeks valimisteks juba valmistuma hakanud parlamendivälised parteid".

Leedu põhiseaduskohus on otsustanud, et linnapeade otsevalimine on põhiseadusega vastuolus. Ramonaite hinnangul kujunebki suurimaks kohalike valimiste eelseks konfliktiks arutelu seimis, kas ja kuidas põhiseadust muuta. "Avalikult pooldavad kõik poliitilised jõud linnapeade otsevalimist, tegelikult pole näiteks konservatiivid selles küsimuses kunagi eriti entusiastlikud olnud. Nad ei pruugi seda otse välja öelda, et mitte oma populaarsust kaotada, kuid tegelikult nad linnapeade otsevalimist ei poolda," selgitas Ramonaite.

Päevalehe Lietuvos Rytas poliitikavaatleja Vytautas Bruverise sõnul üritab valitsusse kuuluv Vabaduspartei kohalikel valimistel korvata seda, et ta pole suutnud seni oma valimislubadusi ellu viia. Partei üht peamist valimislubadust, samasooliste partnerlussuhet pole seim isegi arutada võtnud. Seepärast üritab Vabaduspartei Bruverise hinnangul selle teemaga ja teiste oma varasemate valimislubadustega kohalikel valimistel eriti teravalt lagedale tulla.

Politoloogid ootavad alanud aastalt veel valitsusparteide katseid end Belaruskali skandaalist puhtaks pesta, selgitada, miks Leedu USA eestvedamisel kehtestatud sanktsioone jõustanud pole. Samuti jätkub võimuvõitlus president Gitanas Nauseda ja valitsuse vahel.

Politoloogid usuvad, et vajadus Venemaa pidevale survele vastu seista tõukab Leedu poliitilisi jõude siiski suuremale koostöövalmidusele. Suhted nii Valgevene kui ka Hiinaga jäävad aga ettearvamatuks ning mõlemast suunast võib kõike oodata.