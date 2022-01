Narvas valmistutakse taastama sõjas hävinud vanalinna kvartalit

Teises maailmasõjas hävinud Narva vanalinna taastamisest on räägitud aastakümneid ja vahepeal isegi loobutud, kuna tegemist on ülimahuka ja -kuluka ettevõtmisega. Enam kui tuhat allkirja kogunud petitsiooni eestvedajad aga kinnitavad, et ühe kvartali taastamine on täiesti jõukohane. Tuleb vaid hoonestuseks sobivale krundile detailplaneering teha, siis on ka rahastajaid kergem leida.

"Olen tööasjus suhelnud tõeliselt rikaste inimestega. Ja teate, kui inimene on oma põhivajadused rahuldanud, tekivad hoopis teised soovid, soov jätta endast ajalukku jälg. Olen veendunud, et kogu maailmas leidub vähemalt 16 inimest, kellel on piisavalt raha selleks, et eraldada väike osa jälje jätmiseks, sealhulgas ka vanale Narvale," rääkis Narva Tööstuspargi juht Vadim Orlov.

Hoonestuseks pakutav kvartal asub raekoja vahetus läheduses ja moodustab veidi üle kümne protsendi kogu vanalinna territooriumist. Enne sõda asusid seal rikaste kaupmeeste majad. Praegu on krundil vaid üks mahajäetud lasteaiahoone. Maa kuulub linnale.

Narva linnapea Katri Raigi sõnul on linn valmis detailplaneeringut algatama. "See on pigem realistlik kui mitterealistlik. Ja näeme siis selle kvartali põhjal, kas sellisel vanalinna maketeerimisel on mõtet, kas on huvilisi," ütles Raik.

"Meie roll siin on ka tähelepanu juhtida, et kõik ei ole nii lihtne. Detailplaneeringu protsess on pikk ja keeruline, arheoloogilised väljakaevamised saavad olema väga vaevarikkad ja suured. Eks kõige suurem oht on, et mis nendes vanades hoonetes siis olema saab," selgitas linnapea.

Vadim Orlovi hinnangul oleks taastatud hoonete kvartalis ruumi korralikule hotellile, restoranile ja kortermajadele. Narva giid Aleksander Openko lisas sellesse loetellu ka turismi arengu, kuid tema hinnangul on oluline sõja tekitatud haavades vabanemine.

"Meil on keskaegne linnus ja ka Kreenholm suuresti alles, kuid barokse Narva hävitas Teine maailmasõda peaaegu täielikult. Kui meil õnnestub taastada kasvõi kümmekond maja, siis see haav paraneb ja linn vabaneb Teise maailmasõja koledusest," ütles Openko.

Narva vanalinna ühe kvartali ülesehitamine võiks esialgseil hinnanguil maksta umbes 16 miljonit eurot.