Facebooki plaanitav suur andmekeskus ohustab Hollandi kliimapoliitikat

Facebooki plaanitav Zeewolde andmekeskus laiuks 166 hektaril.

Sotsiaalmeediahiiglase emafirma Meta teatel plaanitakse kasutada keskuse varustamisel taastuvaid energiaallikaid. Facebooki andmekeskus neelaks umbes 10 protsenti Hollandi tuuleenergia toodangust, vahendas The Times.

"Leiame, et see on vastutustundetu siduda tulevane põlvkond selle energiaprobleemiga," ütles Zeewolde'i keskkonnarühma Leefbaar aktivist Ben Sonneveld.

"See keskus suurendab märkimisväärselt nõudlust. Kliimaeesmärke tuleb nüüd suurendada, et vältida gaasi- ja söeküttel töötavate elektrijaamade osakaalu kasvu," ütles keskkonnaagentuuri CE Delft juht Frans Rooijers.

Zeewolde'i linnavolikogu kiitis Facebooki keskuse rajamise enne jõule heaks. Hollandi ülemkoda vaidlustas volikogu otsuse. Lõpliku otsuse peab tegema Hollandi uus valitsus.

Hollandi peaminister Mark Rutte lubas, et andmekeskusele kehtestatakse ranged reeglid. Samas lubas Rutte riiki meelitada ka rohkem välisinvesteeringuid.

Facebooki uue keskuse vastu protestivad ka kohalikud põllupidajad, kes süüdistavad omavalitsust suurte monopolide soosimises.

Hollandi andmekeskuste liidu juht Stijn Grove süüdistas Facebooki rajatise vastaseid aga silmakirjalikkuses. "Kõik kasutavad neid keskusi, aga nüüd me ei taha neid oma riiki," ütles Grove.

Sarnased probleemid on ka mujal Euroopas. Facebookil on Taanis suur andmekeskus. Kümnendi lõpus vajab see keskus juba 15 protsenti riigi elektritoodangust. Iirimaa riiklik energiafirma EirGrid hoiatas, et tehnoloogiahiiglaste andmekeskused tarbivad 2028. aastaks 30 protsenti riigi elektrienergiast.

Facebooki Hollandi andmekeskus tooks juurde umbes 400 uut töökohta ja suurendaks märkimisväärselt kohaliku omavalitsuse sissetulekut.