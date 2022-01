Evergrande peatas Hongkongi börsil aktsiatega kauplemise

Evergrande on maailmas enim võlgu olev kinnisvaraarendaja, mille võlakohustused ulatuvad umbes 300 miljardi dollarini. Firma ei täpsustanud, miks ettevõtte aktsiatega kauplemise peatas.

Evergrande jättis septembris täitmata mitu võlakirjakohustust. Detsembris teatas reitinguagentuur Fitch, et Evergrande ei suutnud tasuda üle 1,2 miljardi dollarilist võlakirjamakset. Agentuur langetas firma krediidireitingu tasemele RD (piiratud maksejõuetus).

Evergrande'i asutaja Hui Ka Yan teatas detsembri lõpus, et ettevõte on äärmiselt raskes olukorras. Yani sõnul on firma eesmärk anda kinnisvara omanikele üle. Paljud Hiina kinnisvaraarendajad müüvad kortereid ostjatele enne, kui need isegi valmis on. Seetõttu vohab kinnisvaraturul spekuleerimine.

Nädalavahetusel teatas Hiina meediaväljaanne Cailian, et Evergrande peab lammutama 10 päeva jooksul 39 hoonet. Väidetavalt hankis firma ehitusloa ebaseaduslikult, vahendas Financial Times.

Hiina juht Xi Jinping tahab aga kinnisvarasektoris vähendada spekuleerimist. Samuti on Hiina võimud mures erasektori suure laenukoormuse pärast.

Hiinas on kinnisvarahinnad viimase kahekümne aasta jooksul järjepidevalt tõusnud. Viimastel aastatel on hiinlastel üha raskem omale elamist soetada.