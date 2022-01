Elektri teisipäevane börsihind tõusis 145,55 euroni

Päev varem ehk esmaspäeval oli keskmine börsihind 91,85 eurot megavatt-tunnist.

Kõige odavam on teisipäeval elekter hommikul kella kuuest seitsmeni, kui see on 91,85 eurot megavatt-tunni eest.

Kõige kallim on börsihind kell 10-12 ja 18-19, kui see on veidi üle 183 euro.

Päeva keskmine hind on Eestiga samal tasemel ka Lätis ja Leedus. Soomes on see veidi madalam, 124,19 eurot megavatt-tunnist.