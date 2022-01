RMK taastab soid endistel turbakaevandusaladel

Taastamistöödega pööratakse tagasi see, mida inimene on rabade kuivendamiseks teinud - suletakse kraavid, et vesi kuivemaks muudetud aladel tõuseks maapinna lähedale.

Vahel on soode taastamisel vaja raiuda kuivenduse tagajärjel sinna kasvanud metsa. Puud vajavad kasvuks palju vett ja takistavad valguse jõudmist maapinnale, kuid lagesoo elupaigad vajavad taastumiseks kõrget veetaset ja valgust.

"Enne oli kaks suuremat kraavi selles kohas ja kraavikaldal kasvas keskealine mets, kohati ka võsa ja oli osaliselt suletud see vaatepilt. Kogu selle ala peale üle 70 kilomeetri kraave täideti tagasi, ehitati paisud ja täna on pilt oluliselt avatum ja oluliselt märjem," kommenteeris RMK looduskaitse spetsialist Priit Voolaid.

Ta möönis, et mõned kohad on veel sellised, kus turba lagunemise tõttu lendab süsinik atmosfääri.

"Aga kraavide sulgemise järel me selle olulise funktsiooni soode puhul samamoodi oleme taastanud, et turvast hakkab lagunemise asemel juurde tekkima ja süsinikku hakatakse siduma," lisas Voolaid.