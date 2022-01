Paari sombuse päeva järel hakkab ilm taas külmenema

Öö tuleb paljudes kohtades vihma ja lörtsiga, Ida-Eestis sajab ka lund ning jäävihma. On udu ja jäidet. Puhub lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, Kirde-Eestis on kuni -4 kraadi.

Hommik on mitmel pool vähese vihmaga, idas ka lörtsiga ning udune. Jäiteoht püsib mandri sisealadel kõrge. Puhub lõunakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur ulatub -1 kraadist Virumaal +4 kraadini saartel.

Päeval jätkub vihma- ja lörtsisadu. Mitmel pool on udu ja jäidet. Pärastlõunal Lääne-Eestis pilvkate hõreneb ja sadu jääb järele. Puhub lõunakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, õhtu poole langeb temperatuur Lääne-Eestis paiguti -5 kraadini.

Kolmapäeva öösel taandub vesisem sadu itta, õhk külmeneb ning päeval jõuavad merelt uued lume- ja lörtsipilved.

Neljapäeval algab põhja pöörduva ja tugevneva tuulega kiirem külmenemine ning sadu asendub päeval kõikjal lumega.

Reedel tuleb külma juurde, lumehooge on kohati. Tuul nõrgeneb pärastlõunal.

Selgem laupäeva öö võib tuua miinuskraade üle 20, päeval on oodata lund, tuisku ja pehmemat õhku.