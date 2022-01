EL-i välispoliitika juht Josep Borrell sõidab Kiievisse

Euroopa Liidu välispoliitika juhi Josep Borrelli Ukraina visiidi eesmärk on näidata ühenduse toetust Kiievile ajal, mil Venemaa on suurendanud oma sõjaväelaste arvu piiri lähistel.

Euroopa Komisjoni teatel kestab Borrelli visiit Ukrainasse 6. jaanuarini. Josep Borrell kohtub Kiievis riigi juhtkonnaga ja sõidab ka Ida-Ukrainasse kontaktjoonele, kus Kremli toetatud separatistid võitlevad Ukraina valitsusvägedega.

USA ja Venemaa ametnikud on määranud kohtumise 9.-10. jaanuarile Genfis, et arutadada Moskva tekitatud kriisi, mille leevendamiseks on Kreml nõudnud USA-lt ja NATO-lt julgeolekutagatisi.

Järgmisel nädalal toimub veel mitu kohtumist Venemaa ja lääneriikide esindajate vahel. Brüssel tahab vältida olukorda, kus USA ja Venemaa kõnelustel Euroopa julgeoleku üle jäetakse EL täielikult kõrvale.

Borrell ütles eelmisel nädalal ajalehele Die Welt, et Euroopa Liit peab olema nendel kõnelustel kohal. "Me ei taha olla pealtvaatajad, keda ei kaasata ja üle kelle peade langetatakse otsused," lisas Borrell.

USA on kinnitanud, et ühtki otsust piirkonna julgeoleku üle ei langetata ilma Euroopa liitlaste ja Ukrainata. USA välisminister Antony Blinken vestles hiljuti üheksa NATO idatiiva liitlasriigi esindajaga Venemaa sõjalise kohaloleku ning ühtse ja resoluutse alliansi vajaduse teemal.

Venemaa on nõudnud tagatisi, et Ukraina ja teised endised Nõukogude Liidu liikmesriigid ei ühineks NATO-ga. Lisaks nõuab Kreml, et alliansi Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest vähendatakse liitlaste sõjalist kohalolu.

Lääs on Moskva ultimaatumid NATO suhtes tagasi lükanud ja ähvardanud sanktsioonidega, kui Moskva otsustab korraldada uue sissetungi Ukrainasse.

Uudisteagentuur Interfax teatel kohtuvad Ukraina, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa esindajad 6. jaanuaril Moskvas nn. Normandia formaadis. Nelja riigi formaat on mõeldud poliitilise lahenduse leidmiseks Ida-Ukraina konfliktile, kuid kohtumist pole juba alates 2019. aastast toimunud.

Kremli algatatud sõda Ukraina idaosas 2014. aastast on nõudnud üle 13 000 inimelu.