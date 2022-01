Ilm on pilves, sajab lörtsi ja vihma.

Ida-Eestis on kohati võimalik jäävihm ning mitmel pool on udu ja jäidet. Õhutemperatuur on 0..+4, õhtu poole langeb Lääne-Eestis paiguti -5°C-ni. Jätkab Kairo Kiitsak.