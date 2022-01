WSJ: Biden proovib ohjeldada lihahinna tõusu

Bideni administratsioon proovib riigis leevendada kiiret hinnatõusu. USA tarbijahinnad tõusid novembris aastases võrdluses 6,8 protsenti, mis on viimase 39 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja. Kiire hinnatõus vähendab ka Bideni populaarsust ameeriklaste seas.

Valge Maja tahab nüüd konkurentsi lihatööstuses suurendada. Neli suuremat lihafirmat kontrollivad umbes 85 protsenti veiseliha ja 54 protsenti linnuliha tootmisest. Bideni administratsioon hakkab nüüd toetama väikefarmereid, et nad suudaksid paremini konkureerida suurfirmadega, vahendas The Wall Street Journal.

Biden väidab, et suured lihafirmad kasutavad ära oma turujõudu, mille eesmärk on suurendada oma konkurentsieelist väikeettevõtete ees.

"Kapitalism ilma konkurentsita pole kapitalism, see on ärakasutamine. Näeme seda praegu lihatööstuses. Väikesed farmerid ja karjakasvatajad tõrjutakse äritegevusest välja," ütles Biden.

Bideni tegevust hinnatõusu ohjeldamisel toetavad ka mitu põllumajandustööstuse lobirühma.

"Põllumehed ja karjakasvatajad tahavad saada õiglast osa. Peame jõudma selgusele, miks farmerid ja karjakasvatajad saavad vähe raha, samal ajal aga ameeriklased peavad liha eest üha rohkem maksma," ütles lobirühma Farm Bureau president Zippy Duvall.

Suured lihafirmad väidavad, et kiire hinnatõus on seotud tarnehäirete ja tööjõuprobleemidega.

"Tööjõupuudus on endiselt lihatööstuses suurim probleem. Firmadel on raskusi, et leida pikaajalist stabiilset tööjõudu," ütles Meat Institute'i pressiesindaja Sarah Little.

Lihafirmad väidavad , et Bideni administratsiooni sammud ei aita tarbijaid.

"Valitsuse uued toetused tulevad liiga hilja, et tarbijate ja tootjate jaoks hind langeks.Pakkumise ja nõudluse vahel on juba tekkimas tasakaal," teatas lihafirmasid esindav Meat Institute.