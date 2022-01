Minister Jaani uue kantsleri otsimisest: nimekiri on pikk

Senise kantsleri Lauri Lugna viimaseks tööpäevaks ministeeriumis jääb 14. jaanuar, EISA juhina alustab ta 17. jaanuarist.

Uue kantsleri leidmiseks avalikku konkurssi ei korraldata, vaid sobivat inimest asub otsima siseminister Kristian Jaani ise. Ta loodab, et Lugna viimaseks tööpäevaks on sobiv uus inimene leitud, kuid igaks juhuks on juba olemas ka vahelahendus.

"Mina hakkan otsima. Ideaalne võiks olla, et inimene võiks olla teada 14. jaanuariks, kui tänasel kantsleril on viimane tööpäev. See on hea eesmärk, aga ei juhtu ka midagi, kui selleks ajaks teda pole. Kui selleks ajaks uut kantslerit leidnud ei ole - vähemalt ei õnnestu uut inimest ilmselt vormistada nii kiiresti kantsleri ametikohale -, siis seni töötab asekantsler Veiko Kommussaar kantsleri ülesannetes. Pingutan, et väärikas kantsler leida. See on mu lähipäevade ja -nädalate kõige tähtsam ülesanne," ütles Jaani ERR-ile.

Jaani ütles, et võimalike inimeste nimekiri, kellega suhelda on pikk ja seal on nimesid nii siseministeeriumist seest kui ka väljastpoolt. Seni ta veel kellegagi neist rääkida pole jõudnud, kuid plaanib läbirääkimisi alustada lähipäevil. Võimalikke variante on ta arutanud üksnes lahkuva kantsleri Lauri Lugnaga. Kas ka vahepeal kantsleri ülesandeid täitma hakkav Veiko Kommussaar üks neist on, Jaani ei kommenteerinud.

"Häid inimesi on ju palju, kes sellele kohale sobiksid. Inimesi on erinevatest kohtadest, vaatan tõesti laialt," ütles Jaani, selgitades, et kantsleri vastutusvaldkond on lai, alates laiapindsest riigikaitsest ja lõpetades rahvusvahelise koostööga.

Lahkuva Lauri Lugna tööga on Jaani väga rahul ja kinnitab, et nende koostöö oli hea.

"Lauri [Lugna] on selles valdkonnas väga head tööd teinud – mul üks silm nutab ja teine naerab. Aga arusaadav, kui inimene tahab uusi väljakutseid, olles töötanud 17 aastat ministeeriumis, sellest kuus aastat kantslerina. See on väga kõva pagas, mille ta võtab kaasa ja saab seda ka uue väljakutse juures rakendada," ütles Jaani.