Transpordiamet hoiatab jäiste ja libedate teede eest

Transpordiamet hoiatab, et plusskraadid ja vihmasadu on kõrvalmaanteede ja kruusateede katted muutnud kohati jäiseks ja väga libedaks.

Kuigi kõigil riigiteedel tehakse libedusetõrjet, siis tuleb arvestada, et see võtab aega ja keerulised teeolud jätkuvad kindlasti ka lähipäevil. Põhi- ja tugimaanteede katted on valdavalt soolamärjad.

Kuna soojakraadid vahelduvad külmakraadidega ning kohati sajab jäävihma, muutuvad teeolud kiiresti ja ootamatult. Seetõttu palub transpordiamet olla liiklejatel äärmiselt ettevaatlik.

Riigi ilmateenistuse kohaselt sajab Ida-Eestis teisipäeval kohati jäävihma. Mitmel pool on udu, püsib jäiteoht. Pärastlõunal Lääne-Eestis pilvisus hõreneb ja sajud järk-järgult lakkavad. Õhutemperatuur on 0..+4, Ida-Virumaal kuni -1°C, õhtu poole langeb Lääne-Eestis paiguti -5°C-ni.

Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee.