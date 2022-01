Elektri kolmapäevane börsihind langes 122,64 eurole

Päev varem ehk teisipäeval oli keskmine börsihind 145,55 eurot megavatt-tunnist.

Odavaim tund kolmapäeval on hommikul kella neljast viieni, millal elekter maksab 75,38 eurot megavatt-tunni kohta.

Kalleim on elektri börsihind kell 16-17, millal see on 160,01 eurot megavatt-tunnist.

Päeva keskmine hind on Eestiga samal tasemel ka Lätis ja Leedus. Soomes on see veidi madalam, 121,66 eurot megavatt-tunnist.