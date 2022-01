EKRE-st lahkunud Tallinna linnavolinik liitub Keskerakonna fraktsiooniga

"Kairet Remmak-Grassmann on tõesti avaldanud soovi liituda Tallinna linnavolikogus Keskerakonna fraktsiooniga," kinnitas ERR-ile Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Keskerakonnal on nüüd 79-liikmelises linnavolikogus 39 häält, mis tähendab, et häälteenamusest on puudu vaid üks hääl.

Remmak-Grassmann lahkus EKRE-st 23. oktoobril Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud koroonapiirangute vastase meeleavalduse tõttu. Meeleavaldusel osales ka EKRE esimees Martin Helme.

Remmak-Grassmanni sõnul ei langenud tema arusaam poliitikast enam kokku EKRE omaga.

Kairet Remmak-Grassmann kandideeris kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Tallinnas Pirital EKRE nimekirjas ja sai 237 häält.