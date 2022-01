Soome president Sauli Niinistö ütles oma uusaastakõnes, et Soome võib liituda NATO-ga kui riik nii soovib.

Peaminister Sanna Marin märkis oma aastavahetuskõnes samuti, et Soomel on see võimalus olemas. Kas Soomest võiks NATO liige saada, ongi üks räägitumaid välispoliitilisi teemasid alanud aastal. Mall Mälberg rääkis sellest Eesti endise suusaadikuga Soomes Jaak Jõerüüdiga.