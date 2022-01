USA-s registreeriti rekordpäeval üle miljoni uue koroonajuhtumi

Ameerika Ühendriikides registreeriti esmaspäeval 1 080 211 uut koroonaviiruse nakatumist, mis on senine nakatumiste rekord maailmas.

Suurem osa uutest nakatumistest on põhjustatud omikroni tüvest, vahendas BBC.

Viimastel nädalatel on surmade ja haiglasse jõudnute arv olnud USA-s siiski madalam kui eelmiste lainete puhul, haiglajuhtumite arv on aga kasvuteel.

Valge Maja meditsiininõuniku Anthony Fauci sõnul annab Lõuna-Aafrika kogemus omikroni tüve leviku kohta lootust, kuna haigus vaibus peale viiruse esmast kiiret levikut.

Omikroni leviku tõttu on mitmed piirkonnad lükanud edasi ka kooli algust peale talvist vaheaega.

Riigis on koroonaviirusega haiglaravil 103 000 inimest, mis on esimene kord alates septembrist, kui näitaja ületas 100 000 piiri. Suurem osa haiglasse jõudvatest nakatunutest on olnud vaktsineerimata.

Viimane nakatumisrekord oli USA-s neli päeva tagasi, kui päevaga tuvastati 590 000 nakatumist. Väljaspool USA-d oli senine kõrgeim päevane nakatumiste arv 2021. aasta mais Indias, kui päevaga registreeriti üle 414 000 nakatumise.