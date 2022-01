Austraalia ja Jaapan sõlmivad kaitse- ja julgeolekualase koostöö leppe

Allkirjastamine toimub virtuaalselt kuna Jaapani peaminister Fumio Kishida tühistas Covid-19 juhtumite arvu suurenemise tõttu reisid Austraaliasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Austraalia peaminister Scott Morrison ütles, et lepinguga seatakse esimest korda raamistiku kahe riigi kaitsejõudude omavaheliseks koostööks.

"See leping näitab meie kahe riigi pühendumust teha koostööd ühiste strateegiliste julgeolekuprobleemide lahendamisel, millega me silmitsi seisame. Samuti aitab see kaasa turvalisele ja stabiilsele Indo-Vaikse ookeani piirkonnale," ütles Morrison avalduses.

Austraalia ja Jaapan kavatsevad arutada ka võimalusi tugevdada valitsuse ja äripartnerlusi puhta energia, kriitiliste tehnoloogiate ja materjalide vallas.