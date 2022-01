Hiinas avati riigi pikim veealune maanteetunnel

Hiinas avati riigi pikim, 10,79 kilomeetri pikkune veealune maanteetunnel, mis kulgeb Taihu järve all Ida-Hiinas Jiangsu provintsis.

Taihu tunneli rajamine läks maksma 9,9 miljardit jüaani (umbes 1,56 miljardit dollarit).

Kahesuunalise kuuerajalise ja 17,45 meetri laiuse tunneli ehitamiseks kasutati üle kahe miljoni kuupmeetri betooni, teatab Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua.

Tunnel on varustatud värviliste LED-tuledega, et juhi tähelepanu sõidu ajal ei hajuks.

Tunnel on osa 43,9-kilomeetrisest Changzhou-Wuxi maanteest, mis avati läinud aasta viimasel päeval.

Maailma pikim veealune maanteetunnel on Norra 14,3-kilomeetrine kahe teega Ryfasti tunnel, mis kulgeb Stavangeri linna ja Strandi valla vahel.

Tokyo Bay Aqua-Line'i veealuse tunneli osa, mis kulgeb Tokyo lahe all, on 9,6 kilomeetrit.

Inglismaad ja Prantsusmaad ühendava La Manche'i raudteetunneli veealune osa on 37,9 kilomeetrit.