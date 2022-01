Kinnisvarahindade langust oodata ei ole, sest inimestel raha jätkub

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark selgitas, et kinnisvarahindade langust näha ei ole. Kuna kasvavad ka palgad, siis inimesed on hoolimata kõrgetest hindadest valmis endale kinnisvara ostma.

"Alates 2009. aastast on kinnisvarahinnad läinud sirgjooneliselt üles," rääkis Toompark "Vikerhommikus".

"Aga hindades on alati inflatsiooniline komponent sees, teisalt on Eesti inimeste palgad kasvanud viimased kümme aastat keskmise määraga kuus protsenti ja natuke peale. Sissetulekute ja jõukuse kasv on olnud kõige olulisem tegur, mis on kinnisvarahindu üles ajanud. Mina ei oskaks 2022. aastal langust näha, sest inflatsioonioht on olemas ja nõudlus on tugev."

Tallinna keskmine kinnisvararuutmeetri hind on 2685 eurot ning lõppenud aastaga võrreldes tehti nii palju müügitehinguid viimati 2006. aastal.

Seejuures ostetakse Toompargi sõnul väga erinevas hinnaklassis kinnisvara ning erinevatesse Eestis paikadesse. Ostetakse nii esimest kui teist kodu ning oluline roll on ka üüriinvesteeringutel.

"Pigem on meil siin kohalikke IT-miljonäre tekkinud, kes ei ole aktiivsed mitte ainult koduostu turul, vaid ka üüriinvesteeringute ja laiemalt ka kinnisvarainvesteeringute maailmas," tõi Toompark välja inimesed, kes kõrgete hindadega kinnisvara ostavad.

Analüütik leidis aga, et Eesti keskmise palga eest on võimalik osta ka keskmine korter: viie- või üheksakorruselises nõukogudeaegses Mustamäe paneelmajas olev kahetoaline korter. "Keskmine ei ole Merko või kelle iganes arendatud väga hea asukohaga pind," sõnas ta.

Toompark selgitas, et ehkki vabanenud pensioniraha eest korterit ei osta, on see ikkagi abiks, kui inimesel on ka endal veidi säästetud. "Enamuse laenab inimene pangast."

Seejuures pole Toompargi sõnul ka ohtu, et kvartalite kaupa tehtud arendused jääksid tühjaks, sest inimesed soovivad vahetada vanu elamuid uuemate vastu: "Ostjaid on rohkem kui pakkumisi. Kas elanikke on ka rohkem kui pakkumisi, on juba järgmine küsimus."

"Eks ikkagi vajadus nõukogudeaegset või veel vanemat elamispinda uuema, kvaliteetsema, energiasäästlikuma vastu vahetada on olemas," lisas Toompark.

Kuigi Tallinnas elab enamik inimesi Lasnamäel, siis sinna eriti uut kinnisvara ei ehitata. Populaarsem ehituskoht on Toompargi sõnul hoopis Haabersti. Lisaks hindavad inimesed ka Tallinna lahe äärset kinnisvara: "Selgelt sellised kuumad ja seksikad piirkonnad on midagi, kus on merd. Räägime Kalamajast, liigume mööda rannajoont Kopli poole."