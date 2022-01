Läti plaanib eriolukorda pikendada veebruari lõpuni

Konkreetne otsus tehakse neljapäeval, kuid tõenäoliselt jäävad praegused koroonapiirangud kehtima kuni veebruari lõpuni. Samuti pikendatakse riigiabi ettevõtetele. Eriolukord pidi esialgu kehtima kuni 11. jaanuarini, vahendas LSM.

"Me peame riigina oma mõtlemist pandeemia suhtes muutma. Me ei saa jagu sellest piirangutega. Kõige tähtsam on inimeste kaitsmine. Me saame individuaalselt kaitsta ennast. Inimesed saavad lasta end vaktsineerida, kanda maske ja teha teste," ütles Karinš.

"Me ei saa eeldada, et valitsus keerab riigi lukku ja nii saame maagiliselt pandeemiast jagu," lisas Karinš.

Karinš rõhutas pressikonverentsil tõhustusdooside tähtsust. "Vaktsineerimine on nagu telefoni laadimine. Aja jooksul kaob selle efektiivsus. Oluline on saada kolmas süst," ütles Karinš.

Karinši sõnul plaanib valitsus liikuda selle poole, et ühistranspordis hakkaks kõrgema kaitsetasemega FFP2 maskide kandmine olema kohustuslik. "Need maskid pole veel kohustuslik nõue, kuid me liigume selle poole. Esimese sammuna tuleb tagada nende laialdane kättesaadavus," ütles Karinš.