Times: Zuma lasi riigivarade kallale oma sõbrad ja sugulased

Teisipäeval avaldatud järelduses leiti, et Zuma oli oma ametiaja jooksul kolme indialasest Gupta perekonna venna mõju all. Neil oli lubatud röövida riigi ressursse, dikteerida poliitikat ja määrata ametisse ministreid, vahendas The Times.

Ülemkohtuniku kohusetäitja Raymond Zondo uuringu tulemusel läks Zuma korruptsioon riigile maksma umbes 80 miljardit eurot.

Zuma juhtimise all langes riiklik lennufirma korruptsioonist ja pettustest räsitud üksuseks. Zuma liitlased kasutasid riigifirmade vahendeid isiklikuks hüvanguks, leidis uuring.

Zuma sai riigi presidendiks 2009. aastal. 2018. aastal pidi ta korruptsioonisüüdistuste tõttu tagasi astuma. Tema asemel sai riigi presidendiks Cyril Ramaphosa.

"See aruanne on Lõuna-Aafrika Vabariigi korruptsioonivastasel võitlusel määrava tähtsusega," ütles teisipäeval Ramaphosa.

Juulis mõistis riigi kõrgeim kohus Zuma ka 15 kuuks korruptsiooni tõttu vangi. Septembris Zuma vabastati vanglast meditsiinilistel põhjustel.

Gupta perekonda kuuluvad vennad Ajay, Atul ja Rajesh, kes rajasid pärast LAV-i saabumist 1990. aastate algul riigis äriimpeeriumi, kuhu kuuluvad kaevandus-, transpordi-, tehnoloogia- ja meediafirmad. 2018. aastal vennad lahkusid riigist.