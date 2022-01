Järgmistel päevadel läheb ilm külmemaks

Neljapäeval koondub madalrõhkkond Peterburi taha ja selle järel on Eestis lumehooge, tugev loodetuul teeb ka tuisku. Põhjakaarest algab külma sissetung ja päeva jooksul termomeetrinäidud langevad, õhtul on sisemaal juba 9 jubi 10 kraadi külma.

Öö vastu neljapäeva on pilvine. Sajab lund, Lääne-Eestis ka lörtsi. Kohati on udu ja jäidet. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, pärast südaööd tugevneb saartel loodetuul iiliti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Hommik on pilvine. Tihedamat lund sajab Harju- ja Virumaal, kohati ka Järvamaal, mujal on üksikuid kergemaid sajuhooge. Tuul puhub läänest ja loodest, Eesti lääneservas iiliti 13, looderannikul ja saartel vastu Läänemerd kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -3 kraadi.

Päeval sajab kord siin, kord seal lund, kohati tuiskab. Loodetuul tugevneb sisemaal iiliti 13, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur päeva jooksul langeb ja on õhtul saartel kuni -4, mandril kuni -9 kraadi.

Reedel tuleb lumehooge lisaks ja on parajalt külm, õhtuks muutub külm vingemaks.

Laupäeva öö hakul langevad termomeetrinäidud -20 ümbrusse, aga üürikeseks. Pärast südaööd tõmbub külm vähehaaval tagasi, saartele jõuab sadu ja laieneb päeval üle maa, lagedamates paikades ka tuiskab. Ilm läheb pehmemaks, aga jääb ikka talviselt miinustesse.

Pühapäev lisab lund, on samuti miinustes, aga külm enam liiga ei tee.