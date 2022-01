Kasahstani lähevad appi Venemaa juhtimisel tegutsevad üksused

Kollektiivse kaitsepakti nõukogusse kuuluvad lisaks Venemaale ja Kasahstanile veel Armeenia, Valgevene, Kõrgõzstan ja Tadzikistan. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas, et ühendus saadab oma üksused Kasahstani "olukorda stabiliseerima".

"Seoses Kasahstani presidendi Kasõm‑Žomart Tokajevi pöördumisega ning arvestades ohtu Kasahstani Vabariigi julgeolekule ja suveräänsusele, mis on seotud muuhulgas välise sekkumisega, otsustas Kollektiivse kaitsepakti nõukogu vastavalt lepingu punktile 4 saata kollektiivsed rahukaitsejõud teatud ajaks Kasahstani Vabariiki, et stabiliseerida ja normaliseerida olukorda riigis," kirjutas nõukogu praegune esimees Pashinjan Facebookis.

Kollektiivse kaitsepakti nõukogu käsutuses on ulatuslik sõjaline arsenal, sealhulgas lahingukopterid, soomukid ja eriüksused.

Kasahstani valitsus astus sel nädalal tagasi, kui kütusehinna tõusust tingitud meeleavaldused muutusid vägivaldseks. Kolmapäeva õhtul kuulutati kogu riigis välja eriolukord.

Kolmapäeval tungisid meeleavaldajad valitsushoonetesse, teadaolevalt on meeleavaldajad ka Almatõ lennuväljal. Linnades levivad rüüstamised, rünnakud valitsusasutuste vastu, korrakaitsejõud on osade teadete kohaselt toimuvat kõrvalt vaatamas.

Võimud on oluliselt piiranud interneti- ja telefoniside tööd.

Tokajev teatas telepöördumises, et võttis üle riigi julgeolekunõukogu juhi kohustused. Sisuliselt tähendab see seda, et ta on tagandanud sellelt kohalt endise presidendi Nursultan Nazarbajevi.

Tokajev kinnitas televisioonis, et ei kavatse põgeneda, kuigi olukord on rahutu. Ta lubas püsida pealinnas Nur-Sultanis.