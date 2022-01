Tartu Kutsehariduskeskusest sai VOCO

"Kuna kool saab meil sellel aastal 100 aastaseks, siis hakkasime analüüsima, kus me oleme praegu. Tegime ka uuringu, kuidas meid meie sidusgrupid - õpilased, õpetajad, ettevõtjad, koostööpartnerid - näevad. See kuvand tuli ikkagi välja, et maine veel takistab osadel inimestel siia õppima tulemast. Tegime sellise muudatuse, et jõuda rohkemate inimesteni," rääkis kutseõppeasutuse direktor Raini Jõks.

Eesti Keele instituudi direktor ja keeleteadlane Arvi Tavast ütleb, et mõistab kutsekooli soovi nime muuta.

"See kui kutsekoolil, kutsekal või misiganes on negatiivne varjund aastatega juurde kujunenud, siis see kool ise on arenenud. Tõenäoliselt pakub hoopis teistsugust haridust, kui see mida kutsekad nõuka ajal pakkusid. Tahaks sellele ka uut nime. Tahaks ilmutada seda, et see ei ole enam sama, mis see vana kutsekas oli. See on midagi tänapäevast, midagi ägedat," sõnas Tavast.

Endine kutsehariduskeskuse direktor ja praegune linnavolikogu esimees Tõnis Lukas loodab, et ingliskeelest tuletatud lühendi kasutamine eestlastele suunatult lõpetatakse.

"VOCO silte siin Tartu bussipeatuses oli mõnevõrra veider vaadata. Pigem me peaksime kasvatama Eesti publikut ikkagi eestikeelsusele, kui mängima selle alaväärsusele ja püüdlusele otsida võõrapärasust," sõnas Lukas.

Kuigi nime muutmisele seisis vastu ka haridus- ja teadusministeerium, kinnitas linnavalitsus oktoobris siiski nime Tartu Rakenduslik Kolledž. Tavast sõnas, et nagu ka Tallinna Tehnikaülikooli lühendiga TalTech, seadus VOCO kasutamist ei piira.

"Selle taga võib olla mingi suundumus välisturgudele, mida kutseõppeasutuse puhul on võib olla raskem ette kujutada kui ülikooli puhul. TalTechiga võrdlust mõtlen. Siin võib olla ka lihtsalt see, et võõrad suled kõlavad paremini," rääkis Tavast.