Politsei leidis tagaotsitava mafiooso tänu Google'i kaardirakendusele

Itaalia politsei sai Google kaardirakenduse abil kätte mafiooso, kes on 20 aastat võimude eest põgenenud.

Pärast kaks aastat kestnud uurimist avastati 61-aastane Gioacchino Gammino Hispaanias Galapagaris, kus ta valenime all elas.

Google Mapsi tänavavaates märgati Gamminoga sarnanevat meest köögiviljapoe ees seismas ja käivitati põhjalikum uurimine. Politsei leidis Facebookis praeguseks suletud restorani Cocina de Manu lehelt foto, kus seisis kokariietes Gammino. Tema isik tehti kindlaks lõual oleva armi järgi.

Gammino kuulub Sitsiilia mafiarühmitusse Stidda. Ta põgenes Rooma vanglast 2002. aastal. Ta on mõrva eest eluks ajaks vangi mõistetud.

La Repubblica teatel peeti Gammino kinni 17. detsembril. Ta olevat politseilt küsinud: "Kuidas te mu üles leidsite? Ma pole 10 aastat isegi oma perekonnale helistanud."

Gammino on Hispaanias vahi all. Itaalia mafiavastase politseiüksuse juhi asetäitja Nicola Altiero ütles agentuurile Reuters, et mees loodetakse veebruari lõpuks Itaaliasse toimetada.