Valitsus lühendas vaktsineerimata inimeste isolatsiooni seitsmele päevale

Sellest teatas valitsuse pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas.

"See puudutab inimesi, kes on vaktsineerimata, on lähikontaktsed ja peavad seetõttu jääma koju. See tugineb terviseameti andmetele, et kui inimene on nakatunud omikroni tüvega, siis nakatumine ilmneb 96,6 protsendil juhtudest seitsme päeva jooksul," ütles Kallas.

Kallase sõnul on Eestis oodata omikroni tüvesse nakatumise hiidlainet ning seetõttu võib tekkida probleeme inimeste testimisega.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles kolmapäeval, et kümnepäevane eneseisolatsiooni nõue pereliikme nakatumisel pole ilmselt mõistlik.

Riigihalduse minister Jaak Aab põhjendas isolatsiooniaja lühendamist ka sellega, et liiga pikk isolatsioon võib tuua kaasa töötajate puuduse erinevates sektorites.