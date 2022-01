Itaalia teeb koroonavaktsineerimise kohustuslikuks üle 50-aastastele

Itaalia valitsus leppis kolmapäeval kokku, et üle 50-aastased töötajad peavad hakkama näitama vaktsiinipassi. Vastasel juhul nende tööleping peatatakse. Reegel hakkab kehtima 15. veebruarist.

Üle 50-aastased inimesed, kes ei tööta, peavad samuti laskma end vaktsineerida või saavad karistada, vahendas Politico.

Itaalias on koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritud 78 protsenti elanikkonnast. Seitse protsenti üle 50-aastastest on vaktsineerimata, mõnes piirkonnas ulatub see arv aga 11 protsendini.

Itaalia valitsus tahab kaitsta majanduse taastumist. "Tänased meetmed on mõeldud tervishoiusüsteemi kaitsmiseks. Tahame tagada, et koolid ja ettevõtted jääksid avatuks," ütles peaminister Mario Draghi.

Itaalias tuvastati kolmapäeval 190 000 koroonaviirusega nakatunut, mis on uus rekord. Koroonaviiruse tõttu suri kolmapäeval 231 inimest. Kokku on Itaalias pandeemia tõttu elu kaotanud 138 000 inimest, vahendas Reuters.